Giubileo | Papa chiude Porta Santa San Pietro termina Anno Santo a Roma migliaia in piazza

Il Giubileo della Chiesa cattolica si è concluso con la chiusura della Porta Santa a San Pietro, segnando la fine di un Anno Santo a Roma. Durante l’evento, oltre 33 milioni di pellegrini e visitatori hanno partecipato alle celebrazioni e alle attività religiose, condividendo un momento di spiritualità e riflessione. La manifestazione ha rappresentato un’occasione di incontro e di speranza per molte persone, lasciando un’impronta significativa nella città.

Si chiude ufficialmente il Giubileo della Chiesa cattolica, un evento dedicato alla speranza, che ha visto la partecipazione a Roma, nell’arco dell’ultimo anno, di oltre 33 milioni di pellegrini e turisti. Questa mattina, Papa Leone XIV ha chiuso la Porta Santa di San Pietro, l’ultima tra le Basiliche papali della Capitale, che era stata aperta da Papa Francesco la vigilia di Natale del 2024. Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, con pioggia e maltempo che si stanno abbattendo su Roma in queste ore, migliaia di fedeli si sono riuniti in piazza San Pietro per assistere a questo significativo atto che segna la conclusione dell’anno giubilare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Giubileo: Papa chiude Porta Santa San Pietro, termina Anno Santo a Roma, migliaia in piazza Leggi anche: Giubileo: Papa Leone chiude la Porta Santa di San Pietro, termina l'Anno Santo a Roma Leggi anche: Giubileo 2025: Papa Leone XIV chiude la Porta Santa della Basilica di San Pietro La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il Papa chiude la Porta Santa, termina il Giubileo 2025 dedicato alla speranza; Giubileo, il Papa il 6 gennaio chiuderà la Porta Santa. Più di 33 milioni i pellegrini a Roma; Giubileo, lo svolgimento del rito di chiusura della Porta Santa a San Pietro; Sito Istituzionale | Giubileo: il 6 gennaio chiude la Porta Santa di San Pietro. Giubileo, Papa chiude la Porta Santa di S. Pietro aperta da Francesco - 'Sicuri che il buon Pastore tiene sempre aperta la porta del suo cuore per accoglierci tutte le volte che ci sentiamo stanchi e oppressi', ha detto Leone XIV. adnkronos.com

Giubileo: Papa Leone chiude la Porta Santa di San Pietro, termina l'Anno Santo a Roma - Dopo la chiusura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro a Roma, che ha concluso ufficialmente il Giubileo della Chiesa cattolica, Papa Leone ... iltempo.it

Papa Leone XIV chiude la Porta Santa e termina il Giubileo: Mattarella presente a San Pietro - Papa Leone XIV e la Porta Santa: la solenne chiusura del Giubileo della speranza tra preghiera, pellegrini e 33 milioni di fedeli a Roma. notizie.it

Giubileo 2025: Highlights della Chiusura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria Maggiore

IL PAPA HA CHIUSO LA PORTA SANTA! TERMINATO IL GIUBILEO DELLA SPERANZA **Nel giorno dell’Epifania, e in occasione della chiusura del Giubileo 2025, Papa Leone XIV affida a tutti i fedeli il compito di incarnare la speranza nella vita ordi - facebook.com facebook

#NEWS - All’ #Angelus dell’Epifania il #Papa richiama il Giubileo come invito a riorganizzare la convivenza, ridistribuire risorse e condividere i doni, come i Magi. Essere “tessitori di speranza” per fare spazio al Regno di Dio, perché alle diseguaglianze subent x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.