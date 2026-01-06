Giubileo Papa chiude la Porta Santa di S Pietro aperta da Francesco

Il Papa ha chiuso ufficialmente il Giubileo della speranza a San Pietro, dopo aver aperto la Porta Santa Francesco. La cerimonia si è svolta alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, segnando la conclusione di un evento di particolare significato spirituale e religioso per la comunità cattolica.

(Adnkronos) – Papa Leone XIV ha chiuso ufficialmente il Giubileo della speranza alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, chiudendo la Porta Santa che era stata aperta da Francesco. "Ci accingiamo a chiudere questa Porta Santa varcata da una moltitudine di fedeli, sicuri che il buon Pastore tiene sempre aperta la porta del suo cuore per accoglierci tutte le volte che ci sentiamo". "Si chiude questa Porta Santa, ma non si chiude la porta della tua clemenza": con questa preghiera di ringraziamento, Papa Leone XIV ha chiuso la Porta Santa di San Pietro.

