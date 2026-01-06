Giubileo gli auguri dei fedeli per la fine dell' anno santo

Al termine del Giubileo 2025, si conclude l’anno santo con la chiusura della Porta Santa di San Pietro. Papa Leone XIV ha officiato la messa dell’Epifania e, dall’altare, ha rivolto il suo saluto ai fedeli presenti a Città del Vaticano. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, molti credenti hanno partecipato alle cerimonie, esprimendo i loro auguri e la speranza di un cammino spirituale condiviso.

Termina l’anno del Giubileo 2025 con la chiusura della Porta Santa della basilica di San Pietro. Papa Leone XIV ha celebrato la messa nel giorno dell’Epifania e si è poi affacciato dal celebre loggione per celebrare l’ Angelus e salutare i tanti fedeli che hanno raggiunto Città del Vaticano nonostante il maltempo. Un momento particolarmente emozionante per il mondo cristiano e non solo. I partecipanti hanno quindi inviato i propri auguri di speranza e, soprattutto, pace in vista del nuovo anno. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giubileo, gli auguri dei fedeli per la fine dell'anno santo Leggi anche: Giubileo, chiusa l’ultima Porta Santa. Il bilancio dell’Anno Santo nell’omelia del Papa che interroga Chiesa e fedeli – Foto Leggi anche: Giubileo, gli ultimi giorni dell’Anno Santo: chiusa la Porta Santa a S. Maria Maggiore Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Giubileo 2025, più di 33 milioni i pellegrini accolti a Roma da 185 paesi; Il Giubileo verso la fine, chiusa anche la Porta Santa a San Giovanni «Una lezione di solidarietà». Giubileo, chiusa l’ultima Porta Santa. Il bilancio dell’Anno Santo nell’omelia del Papa che interroga Chiesa e fedeli – Foto - Ci ha educato il Giubileo a fuggire quel tipo di efficienza che riduce ogni cosa a prodotto e l’essere umano a consumatore? ilfattoquotidiano.it

La fine del Giubileo: papa Leone XIV chiude la Porta Santa - Oltre 33 milioni di fedeli e 5 miliardi di investimenti: è il bilancio dell’Anno più sacro per la Chiesa aperto da Bergoglio. msn.com

Giubileo della Chiesa quando sarà il prossimo?/ Appuntamento al 2033 per la Redenzione di Cristo: ecco perché - Quando sarà il prossimo Giubileo e perché sarà “straordinario” legato alla Redenzione di Gesù: la Porta Santa pronta ad essere riaperta nel 2033 ... ilsussidiario.net

“Leone XIV - cui rivolgo gli auguri più affettuosi del popolo italiano - nei giorni di Natale, in prossimità della conclusione del Giubileo della Speranza, ha esortato a “respingere l’odio, la violenza, la contrapposizione e praticare il dialogo, la pace, la riconciliazio - facebook.com facebook

“Il Natale del Signore è il Natale della Pace”. Leone XIV richiama uno dei temi forti del suo magistero nel cartoncino, a cura della Prefettura della Casa pontificia, con il quale porge i suoi primi auguri nella Natività del Signore e nel Giubileo della speranza. #Va x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.