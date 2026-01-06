Giubileo 2025 | Papa Leone XIV chiude la Porta Santa della Basilica di San Pietro

Il Giubileo 2025 si è concluso il 6 gennaio 2026 con la chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro da parte di Papa Leone XIV alle ore 9.41. Questo evento segna la fine di un periodo di speciale apertura spirituale e di pellegrinaggi, secondo la tradizione della Chiesa cattolica. La chiusura della Porta Santa rappresenta un momento di riflessione e di conclusione per i fedeli che hanno partecipato alle celebrazioni giubilari.

Alle 9.41 di martedì 6 gennaio 2026 Papa Leone XIV ha chiuso la Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano ponendo termine al Giubileo. "Si chiude questa Porta Santa, ma non si chiude la porta della tua clemenza", ha detto il Papa nella formula prevista dal rito. Prima di chiudere la Porta Santa, che era stata aperta da Papa Francesco il 24 dicembre del 2024, Prevost ha sostato alcuni secondi in silenzio. Dopo la chiusura della Porta Santa, è iniziata la processione per la Santa Messa dell' Epifania.

