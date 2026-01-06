Giubileo 2025 oggi la chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro – La diretta
Oggi, 6 gennaio, si conclude il Giubileo 2025 con la cerimonia di chiusura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro, officiata da Papa Leone XIV. Questo evento segna la fine di un periodo di speciale apertura spirituale per i fedeli. La diretta della cerimonia permette di seguire passo passo questa significativa conclusione del Giubileo, momento di riflessione e di rinnovamento per la comunità cattolica.
Giunge al termine oggi 6 gennaio, con la cerimonia di chiusura della Porta Santa in Piazza San Pietro da parte di Papa Leone XIV, il Giubileo 2025. Finisce il Giubileo della Speranza, che ha portato oltre 33 milioni di pellegrini a Roma. All’appuntamento presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Segui la cerimonia in diretta. Giubileo 2025, la chiusura della Porta Santa in Piazza San Pietro Inizio diretta: 060126 07:00 Fine diretta: 060126 15:00 07:33 060126 Massucci: "Anno Santo lascia eredità importante anche per sfide del 2026" “ Si chiude il Giubileo, ma lascia un’eredità importante. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Giubileo 2025, domani la Chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro. Oltre 33 milioni di pellegrini a Roma in un solo anno
Leggi anche: Giubileo 2025, chiusa anche la Porta Santa della basilica di San Paolo fuori Le Mura
Giubileo 2025, chiusa anche la Porta Santa della basilica di San Paolo fuori Le Mura; Chiusura del Giubileo 2025; Si conclude l'Anno giubilare nelle Chiese particolari; La Messa di chiusura del Giubileo.
Basilica di San Pietro, alle ore 9.30 la chiusura della Porta Santa - 30 la chiusura della Porta Santa e la messa per l'Epifania celebrata dal Papa, con il presidente della Repubblica Mattarella. ilgazzettino.it
Chiusura Porta Santa della Basilica di San Pietro/ Papa Leone XIV compie Giubileo 2025: “sperare è generare” - Chiusura della Porta Santa in San Pietro: termina oggi 6 gennaio 2026 il Giubileo 2025 inaugurato da Papa Francesco e completato da Leone XIV ... ilsussidiario.net
Oggi il Papa chiude la Porta Santa, oltre 33 milioni di fedeli a Roma per il Giubileo. Presente Mattarella - Cominciato con Francesco, concluso con Leone: staffetta senza precedenti. gazzettadelsud.it
La Chiusura della Porta Santa della Basilica di San Paolo
Cerimonie per chiusure del #Giubileo, già oggi è alto il numero dei pellegrini. x.com
Oggi si chiude il Giubileo 2025. Il programma della giornata con la Porta Santa sigillata, messa e angelus. Sicurezza rafforzata e strade chiuse. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.