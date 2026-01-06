Giubileo 2025 la clip della Polizia che ripercorre l' accoglienza dei fedeli

La questura di Roma presenta una videoclip che ripercorre l’accoglienza durante il Giubileo 2025. Attraverso immagini di sguardi, sorrisi e gesti di familiarità, si traccia il percorso di un anno dedicato all’Anno Santo “Spes non confundit”, promosso da Papa Francesco e guidato da Papa Leone XIV. Un racconto che testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire un viaggio spirituale e di accoglienza per i fedeli.

Un’accoglienza scolpita in sguardi, sorrisi e familiarità è la fotografia che la Questura di Roma affida a una sequenza di immagini, a simboleggiare un viaggio lungo 12 mesi, che ha percorso l’ Anno Santo del Giubileo 2025 “Spes non confundit”, voluto da Papa Francesco e affidato alle cure di Papa Leone XIV. Con una breve clip evocativa di alcuni momenti dell’accoglienza dedicata dagli agenti della Polizia di Stato ai pellegrini, in collaborazione con Atac, la Questura saluta il Giubileo e i fedeli nel giorno della chiusura della Porta Santa di San Pietro, affidando il messaggio pubblico agli schermi dei treni e delle stazioni della metropolitana della città eterna e nell’area di Piazza San Pietro, nel segno di un percorso che ha visto migliaia di operatori impegnati, giorno dopo giorno, non solo nella sicurezza, ma anche nell’ascolto, nell’orientamento e nel supporto ai pellegrini provenienti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

