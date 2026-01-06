Giubileo 2025 il Presidente Mattarella arriva a San Pietro per la chiusura della Porta Santa – Il video

Il 6 gennaio 2026, nella Basilica di San Pietro, si è svolta la messa dell’Epifania, occasione anche per la cerimonia di chiusura del Giubileo 2025. Durante l’evento, il Presidente Mattarella ha partecipato alla cerimonia, assistendo alla chiusura della Porta Santa. Questo momento ha segnato ufficialmente la conclusione dell’Anno Santo, con un significato religioso e istituzionale per la Città del Vaticano e l’Italia.

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 06 gennaio 2026 Si è tenuta nella Basilica di San Pietro la messa dell'Epifania, messa che è stata anche occasione per la cerimonia di chiusura della Porta Santa e del Giubileo 2025. Alla cerimonia ha presenziato anche il Presidente Sergio Mattarella. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Papa Leone XIV chiude la Porta Santa e termina il Giubileo: Mattarella presente a San Pietro - Papa Leone XIV e la Porta Santa: la solenne chiusura del Giubileo della speranza tra preghiera, pellegrini e 33 milioni di fedeli a Roma. notizie.it

Il Papa chiude la Porta Santa, termina il Giubileo 2025 dedicato alla speranza - Cominciato con Papa Francesco e proseguito con Leone XIV, in una staffetta che non ha tanti precedenti nella storia, il Giubileo 2025 ha visto l'arrivo a Roma di 33. stabiachannel.it

