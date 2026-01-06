Giubileo 2025 Fontana Piantedosi Mantovano e Rocca alla chiusura della Porta Santa

Il 6 gennaio 2026, nella Basilica di San Pietro, si è svolta la messa dell'Epifania, durante la quale sono stati chiusi ufficialmente la Porta Santa e il Giubileo 2025. Alla cerimonia hanno partecipato figure istituzionali come Fontana, Piantedosi, Mantovano e Rocca, segnando la conclusione di un evento di rilevanza religiosa e simbolica per la Chiesa cattolica e la città del Vaticano.

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 06 gennaio 2026 Si è tenuta nella Basilica di San Pietro la messa dell'Epifania, messa che è stata anche occasione per la cerimonia di chiusura della Porta Santa e del Giubileo 2025. Alla cerimonia hanno presenziato anche il Ministro Piantedosi, il sottosegretario Mantovano, il Presidente della Camera Fontana e il Presidente della Regione Lazio Fontana. Presente anche l'eurodeputata Sberna. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giubileo 2025, Fontana, Piantedosi, Mantovano e Rocca alla chiusura della Porta Santa Leggi anche: Giubileo 2025, oggi la chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro – La diretta Leggi anche: Giubileo 2025, mons. Fisichella: “Domani chiusura Porta Santa con Mattarella” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Giubileo 2025, Fontana, Piantedosi, Mantovano e Rocca alla chiusura della Porta Santa - Si è tenuta nella Basilica di San Pietro la messa dell'Epifania, messa che è stata anche occasione per la cerimonia di chiusura della Porta Santa e del Giubileo 2025. ilgiornale.it

Papa Leone XIV chiude il Giubileo 2025: un messaggio di fede, speranza e rinascita - Il Pontefice ha chiuso la Porta Santa, simbolo di misericordia, invitando fedeli e pellegrini a ricominciare e cercare Dio con noi in un mondo complesso ... lasicilia.it

Chiusa la Porta Santa, termina il Giubileo. Leone XIV: basta industria della guerra, si affermi l’artigianato della pace - Presenti alla cerimonia il capo dello Stato Sergio Mattarella, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Ma ... milanofinanza.it

Giubileo 2025, Fontana, Piantedosi, Mantovano e Rocca alla chiusura della Porta Santa

A partire da gennaio, con la fine del Giubileo, la Fontana di Trevi diventerà a pagamento per i turisti. Il costo del biglietto sarà, come si dice già da diverso tempo, di due euro. - facebook.com facebook

Nel 2025, i decessi nelle carceri italiane sono stati 223, tra questi 76 suicidi. Le ultime 4 morti sono avvenute nelle scorse ore tra Roma, Viterbo e Lecce, con un decesso dovuto a un’overdose. Tutto questo avviene nelle ore in cui si celebra il Giubileo dei dete x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.