Giubileo 2025 Fontana Piantedosi Mantovano e Rocca alla chiusura della Porta Santa – Il video

Giubileo 2025 Fontana Piantedosi Mantovano e Rocca alla chiusura della Porta Santa

Il 6 gennaio 2026, nella Basilica di San Pietro, si è svolta la messa dell’Epifania, durante la quale si è tenuta la cerimonia di chiusura della Porta Santa e del Giubileo 2025. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, Fontana, Piantedosi, Mantovano e Rocca. L’evento ha segnato ufficialmente la conclusione di un importante anno giubilare per la Chiesa cattolica.

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 06 gennaio 2026 Si è tenuta nella Basilica di San Pietro la messa dell'Epifania, messa che è stata anche occasione per la cerimonia di chiusura della Porta Santa e del Giubileo 2025. Alla cerimonia hanno presenziato anche il Ministro Piantedosi, il sottosegretario Mantovano, il Presidente della Camera Fontana e il Presidente della Regione Lazio Fontana. Presente anche l'eurodeputata Sberna. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

