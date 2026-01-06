Giubileo 2025 Fontana Piantedosi Mantovano e Rocca alla chiusura della Porta Santa – Il video

Il 6 gennaio 2026, nella Basilica di San Pietro, si è svolta la messa dell’Epifania, durante la quale si è tenuta la cerimonia di chiusura della Porta Santa e del Giubileo 2025. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, Fontana, Piantedosi, Mantovano e Rocca. L’evento ha segnato ufficialmente la conclusione di un importante anno giubilare per la Chiesa cattolica.

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 06 gennaio 2026 Si è tenuta nella Basilica di San Pietro la messa dell'Epifania, messa che è stata anche occasione per la cerimonia di chiusura della Porta Santa e del Giubileo 2025. Alla cerimonia hanno presenziato anche il Ministro Piantedosi, il sottosegretario Mantovano, il Presidente della Camera Fontana e il Presidente della Regione Lazio Fontana. Presente anche l'eurodeputata Sberna. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Giubileo 2025, Fontana, Piantedosi, Mantovano e Rocca alla chiusura della Porta Santa Leggi anche: Giubileo 2025, il Presidente Mattarella arriva a San Pietro per la chiusura della Porta Santa – Il video La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Giubileo 2025, Fontana, Piantedosi, Mantovano e Rocca alla chiusura della Porta Santa - Si è tenuta nella Basilica di San Pietro la messa dell'Epifania, messa che è stata anche occasione per la cerimonia di chiusura della Porta Santa e del Giubileo 2025. ilgiornale.it

Chiusa la Porta Santa, termina il Giubileo. Leone XIV: basta industria della guerra, si affermi l’artigianato della pace - Presenti alla cerimonia il capo dello Stato Sergio Mattarella, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Ma ... milanofinanza.it

Papa Leone XIV chiude la Porta Santa e termina il Giubileo: Mattarella presente a San Pietro - Papa Leone XIV e la Porta Santa: la solenne chiusura del Giubileo della speranza tra preghiera, pellegrini e 33 milioni di fedeli a Roma. notizie.it

Giubileo 2025, Fontana, Piantedosi, Mantovano e Rocca alla chiusura della Porta Santa

A partire da gennaio, con la fine del Giubileo, la Fontana di Trevi diventerà a pagamento per i turisti. Il costo del biglietto sarà, come si dice già da diverso tempo, di due euro. - facebook.com facebook

Nel 2025, i decessi nelle carceri italiane sono stati 223, tra questi 76 suicidi. Le ultime 4 morti sono avvenute nelle scorse ore tra Roma, Viterbo e Lecce, con un decesso dovuto a un’overdose. Tutto questo avviene nelle ore in cui si celebra il Giubileo dei dete x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.