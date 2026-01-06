Giro d' Italia 2026 Hindley tende la mano a Pellizzari | In due si è più competitivi

Per il Giro d'Italia 2026, Jai Hindley invita Giulio Pellizzari a collaborare, sottolineando l'importanza del lavoro di squadra per aumentare le possibilità di successo. Con questa strategia, i partecipanti cercano di rafforzare la competitività e di affrontare al meglio le sfide della corsa. La presenza di giovani talenti come Pellizzari rappresenta un elemento di rinnovamento e motivazione all’interno del panorama ciclistico italiano.

Roma, 6 gennaio 2026 - Al Tour de France 2026 la coppia di assi sarà composta da Remco Evenepoel e Florian Lipowitz, mentre al Giro d'Italia 2026 la Red Bull-Bora-Hansgrohe schiererà un altro tandem composto da Jai Hindley e Giulio Pellizzari: proprio il vincitore dell' edizione 2022 tende una mano alla giovanissima speranza del ciclismo azzurro. Le dichiarazioni di Hindley. L'australiano, dopo l'exploit nella Corsa Rosa, preceduto nel 2020 dal secondo posto ottenuto alle spalle della meteora Tao Geoghegan Hart, ha attraversato un periodo di profonda flessione nei Grandi Giri, chiuso dal rincuorante quarto posto ottenuto alla Vuelta 2025, commentato ai microfoni di Domestique Cycling. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

