Giovanni Accadìa uno dei chitarristi più promettenti della sua generazione
Giovanni Accadìa, nato nel 1999 a Foggia, si distingue come uno dei più promettenti giovani chitarristi italiani. La sua formazione e il suo talento emergono nel panorama musicale, evidenziando una crescita costante e un interesse crescente per la musica strumentale. Con un approccio sobrio e autentico, Accadìa si sta affermando come una figura di rilievo tra i giovani artisti della scena musicale italiana.
FOGGIA – Giovanni Accadìa è nato nel 1999 e rappresenta uno dei giovani chitarristi più promettenti della sua generazione. Si è esibito sia in veste di solista che in formazioni da camera in paesi come Brasile, USA, Belgio, Svizzera, Germania, Italia. Il suo primo recital solistico di spessore internazionale risale al 2014 quando, appena quindicenne, si è esibito presso la prestigiosa Sala Accademica del Pontificio Istituto di Musica Sacra, a Roma. Nel 2023 si è classificato come uno dei 12 migliori chitarristi al Guitar Foundation of America 50th Anniversary, tra più di 60 chitarristi provenienti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
