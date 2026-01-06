Giovanni Accadìa uno dei chitarristi più promettenti della sua generazione

Giovanni Accadìa, nato nel 1999 a Foggia, si distingue come uno dei più promettenti giovani chitarristi italiani. La sua formazione e il suo talento emergono nel panorama musicale, evidenziando una crescita costante e un interesse crescente per la musica strumentale. Con un approccio sobrio e autentico, Accadìa si sta affermando come una figura di rilievo tra i giovani artisti della scena musicale italiana.

