Giovane morto dopo incendio sulla propria auto

Un uomo di 31 anni è deceduto nella serata di ieri, 5 gennaio, a seguito di un incendio che ha coinvolto la sua auto in via Topaia, alle porte di Firenze, sulle colline di Sesto Fiorentino. L’incidente ha provocato gravi ustioni, risultando fatale per il giovane. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Un uomo di 31 anni è morto nella serata di ieri, lunedì 5 gennaio, dopo essererimasto gravemente ustionato in un incendio che ha coinvolto la suaauto, in via Topaia, alle porte di Firenze, sulle colline di Sesto Fiorentino. Secondo una prima ricostruzione, riportata dall'agenzia Adnkronos e da La.

