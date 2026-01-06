Giornata speciale tra sogni e dolcetti

L’Epifania porta tradizione e convivialità tra Siena e la sua provincia. Oggi, alle 17, in piazza del Campo, si svolge un momento significativo con l’arrivo della Befana dei Vigili del Fuoco, che scenderà dai merli del Palazzo Pubblico. Un’occasione per vivere una giornata tra sogni e dolcetti, mantenendo vive le radici di questa festa popolare.

Gli eventi dell'Epifania tra Siena e provincia. Oggi momento clou in città in piazza del Campo a Siena, dove alle 17 arriva la Befana dei Vigili del Fuoco che scende dai merli del Palazzo Pubblico. Un appuntamento molto spettacolare. Nel senese, a Sovicille la Befana arriva nel piazzale della Chiesa di San Giovanni Battista a Rosia. Dalle 16 spettacolo con il Mago Pablo, poi calze per tutti i bambini. A San Casciano dei Bagni, la Befana arriva alle 16 in piazza Matteotti e poi, alle 17, al circolo Auser a Palazzone. A Rapolano Terme due gli appuntamenti: alle 16 in centro storico con Le 12 notti della Befana, suggestiva esibizione della vecchietta in bicicletta.

