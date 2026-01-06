Giochi libri e materiale scolastico La festa quest’anno è solidarietà

La Befana del Vigile torna a Rho, in piazza San Vittore, questa mattina dalle 10 alle 12. L’evento, organizzato dal Vespa Club Rho, unisce giochi, libri e materiale scolastico per i bambini, promuovendo un gesto di solidarietà. Un’occasione per condividere un momento di convivialità e sostegno, nel rispetto delle tradizioni e della comunità locale.

RHO La Befana del Vigile torna in piazza San Vittore, questa mattina, dalle 10 alle 12. Un momento di gioia e un'occasione di solidarietà organizzato dal Vespa Club Rho, C.O.R. Protezione Civile Rho e dagli agenti della polizia locale, per raccogliere pacchi dono che saranno poi distribuiti dalla Caritas cittadina alle famiglie bisognose. Si consiglia di comporre i pacchi con giochi, libri e materiale scolastico oppure prodotti per l'igiene personale e per la casa. A Pero l'appuntamento è invece alle 15 al Centro Greppi con la festa dell' Epifania organizzata da Auser Pero e lo spettacolo "La befana va in vacanza": la befana ha vinto un viaggio durante il quale incontrerà degli strani personaggi.

SCUOLA PRIMARIA CITTADELLA, LIBRI, GIOCHI E PC, LA DONAZIONE NATALIZIA - Nel video Teresa Filippini, Governatore Distretto 108 TB Lions International e Federica Venturelli, Assessore all’Istruzione Un pomeriggio di festa e di condivisione ha animato la Scuola Primaria La C ... tvqui.it

Cameretta bimbi, gli spazi per ordinare libri e materiale scolastico - Mantenere in ordine la cameretta dei bambini può sembrare un’impresa impossibile, tra libri di fiabe sparsi ovunque e quaderni di scuola che si accumulano su ogni superficie. dilei.it

Scambio di giochi per un’Epifania solidale! Porta giochi e libri nuovi o in ottimo stato da donare o scambiare, per insegnare ai più piccoli il valore della condivisione e aiutare chi ne ha bisogno. Porta i tuoi giochi direttamente il 6 gennaio allo stand del C - facebook.com facebook

