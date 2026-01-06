Gilardino | Risultato bugiardo ma serve gente connessa al 110%

Dopo la sconfitta contro il Como, l'allenatore del Pisa, Alberto Gilardino, ha commentato la prestazione e il risultato, definendoli ingiusti. Nel corso dell'incontro, sono intervenuti anche Coppola e Piccinini per analizzare gli aspetti della gara. Una riflessione sulla necessità di una presenza costante e determinata, sia in campo che nel lavoro quotidiano, per affrontare al meglio le sfide future.

PISA – Sconfitta pesante per il Pisa contro il Como di Fabregas, al termine della gara sono intervenuti il tecnico Alberto Gilardino, Coppola e Piccinini. Le parole di Gilardino. Il tecnico analizza la sconfitta con lucidità, ma senza nascondere l’amarezza per un punteggio (0-3) che definisce “troppo ampio”. “Per 68 minuti abbiamo tenuto testa a una corazzata costruita per la Champions”, spiega Gilardino. La squadra è rimasta compatta, corta, concedendo poco al possesso palla asfissiante degli avversari. Il rammarico è tutto nelle occasioni mancate. “Se fossimo passati noi in vantaggio, avremmo visto un’altra gara”, ammette. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Gilardino torna a Marassi da ex: “Genoa nel cuore, ma al Pisa serve sana follia. Nzola c’è” Leggi anche: L’allenatore Galetti recrimina. "Divario ampio: il risultato è bugiardo» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. #SerieA, Pisa- Juventus 0-2. La Juventus ha vinto 2-0 a Pisa grazie alle reti nel secondo tempo di #Kalulu e #Yldiz. Per la squadra di #Gilardino un palo di #Tramoni quando il risultato era ancora zero a zero. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.