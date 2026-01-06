Gila obiettivo dell’Inter per gennaio? L’agente spiazza i nerazzurri | parole chiare sul futuro dello spagnolo
L’Inter valuta le possibili operazioni di mercato per gennaio, con particolare attenzione alle esigenze della rosa. Recenti dichiarazioni dell’agente di Gila hanno chiarito che lo spagnolo resterà alla Lazio, escludendo quindi un trasferimento ai nerazzurri. Questa comunicazione contribuisce a delineare le strategie dell’Inter, che continuerà a monitorare il mercato in vista delle prossime esigenze tecniche e di squadra.
Inter News 24 Gila, accostato spesso all’Inter per gennaio, è destinato a rimanere alla Lazio: chiarissime le parole dell’agente Camano. Il mercato dei difensori centrali si infiamma in vista della sessione invernale, con l’ Inter che osserva con estremo interesse le dinamiche in casa Lazio. Tra i profili più graditi a Cristian Chivu per blindare la retroguardia nerazzurra spicca il nome di Mario Gila, protagonista di una crescita esponenziale nelle ultime stagioni. Sulle voci che accostano lo spagnolo ai campioni d’Italia, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it il suo agente, Alejandro Camano, cercando di gettare acqua sul fuoco dei rumors. 🔗 Leggi su Internews24.com
