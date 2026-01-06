Giappone | sisma 6.2ovest isola Honshu

Il 28 aprile alle 10:18 ora locale, una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata nel sud-ovest dell’isola di Honshu, in Giappone. L’evento, segnalato dalla Japan Meteorological Agency, si è verificato nell’area occidentale dell’isola, senza al momento notizie di danni significativi.

4.28 Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata alle 10:18 ora locale (le 2:18 in Italia) nel sud del Giappone, nell'ovest dell'isola di Honshu, secondo la Japan Meteorological Agency (JMA). Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a 15km di profondità ed epicentro tra le prefetture di Shimane e Tottori. Al momento non risultano vittime o danni alle cose. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it



