Giappone | sisma 6.2ovest isola Honshu
Il 28 aprile alle 10:18 ora locale, una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata nel sud-ovest dell’isola di Honshu, in Giappone. L’evento, segnalato dalla Japan Meteorological Agency, si è verificato nell’area occidentale dell’isola, senza al momento notizie di danni significativi.
4.28 Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata alle 10:18 ora locale (le 2:18 in Italia) nel sud del Giappone, nell'ovest dell'isola di Honshu, secondo la Japan Meteorological Agency (JMA). Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a 15km di profondità ed epicentro tra le prefetture di Shimane e Tottori. Al momento non risultano vittime o danni alle cose. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Giappone:sisma 5.6,ovest isola Honshu
Leggi anche: Terremoto oggi in Giappone, scossa di magnitudo 6.7 fa scattare allarme tsunami a Honshu
Giappone, terremoto di magnitudo 6.1 sull'isola di Hokkaido - 1 è stata registrata nelle scorse ore sull'isola di Hokkaido, nel nord del Giappone. tg24.sky.it
Terremoto in Giappone, panico per la profezia sul mega sisma - In Giappone si sono verificati alcuni terremoti moderati al largo della costa dell'Hokkaido. ilgiornale.it
Sisma in Giappone. Sale a 16 il bilancio delle vittime | video - Sale a 16 il bilancio dei morti per il terremoto di magnitudo 6. panorama.it
Taiwan, terremoto di ML 6,7: il sisma percepito anche sul Giappone https://qds.it/taiwan-video-terremoto-scossa-percepita-isole-giappone-cronaca-mondo/ - facebook.com facebook
Diramata un'allerta #tsunami in #Giappone dopo che nella notte è stato registrato un #terremoto di magnitudo 6.7 nel Nord del Paese. Due giorni fa, un forte sisma di magnitudo 7.5 aveva colpito la costa settentrionale dell'Isola x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.