Giappone | sisma 5.6ovest isola Honshu

Il 28 aprile alle 10:18 ora locale, un terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato nel sud-ovest dell’isola di Honshu, in Giappone. L’evento sismico ha interessato la regione occidentale dell’isola, senza segnalare al momento danni significativi o feriti. Le autorità monitorano la situazione e invitano alla prudenza in attesa di ulteriori aggiornamenti.

4.28 Una scossa di terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrata alle 10:18 ora locale (le 2:18 in Italia) nel sud del Giappone, nell'ovest dell'isola di Honshu. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica ev ulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a 15km di profondità ed epicentro tra le prefetture di Shimane e Tottori. Al momento non risultano vittime o danni alle cose. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Terremoto oggi in Giappone, scossa di magnitudo 6.7 fa scattare allarme tsunami a Honshu

Leggi anche: Giappone, sisma 4.9 nel Tohoku

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Taiwan, Giappone fa decollare caccia dopo avvistamento di droni cinesi sull'isola: le nuove tensioni tra i due Paesi - A seguito dell'avvistamento di droni cinesi vicino l'isola, la naziona nipponica ha fatto decollare dei caccia dal comando di ... ilmessaggero.it

Giappone e Cina ai ferri corti: l’isola incantata di Yonaguni diventa fortino di guerra - Questo il destino di Yonaguni, dove vivono cavalli selvatici e meno di cento persone e stanno per arrivare missili, radar e nuove caserme C’è un’isola scarsamente popolata – ci vivono 80 persone – che ... panorama.it

Taiwan, terremoto di ML 6,7: il sisma percepito anche sul Giappone https://qds.it/taiwan-video-terremoto-scossa-percepita-isole-giappone-cronaca-mondo/ - facebook.com facebook

Diramata un'allerta #tsunami in #Giappone dopo che nella notte è stato registrato un #terremoto di magnitudo 6.7 nel Nord del Paese. Due giorni fa, un forte sisma di magnitudo 7.5 aveva colpito la costa settentrionale dell'Isola x.com