Ghiaccio e neve | allerta gialla in Toscana per la giornata di mercoledì 7 gennaio

La Protezione civile della Toscana ha emesso un’allerta gialla per ghiaccio valida per mercoledì 7 gennaio 2026. L’allerta, in vigore dalla mezzanotte di martedì 6 gennaio, interessa l’intera regione e si rende necessaria per le condizioni di ghiaccio e neve previste. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni delle strade e di adottare comportamenti prudenti durante la giornata.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un'allerta gialla per ghiaccio su tutta la Toscana a partire dalla mezzanotte di oggi, martedì 6 gennaio, e valida per l'intera giornata di domani, mercoledì 7 gennaio 2026

