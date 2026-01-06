Geolier e la fidanzata Chiara Frattesi in incognito in piazza Mercato a Napoli per la notte della Befana

Geolier e Chiara Frattesi sono stati visti in modo discreto in piazza Mercato a Napoli durante la notte della Befana. La coppia ha scelto di vivere un momento di socialità e tradizione lontano dai riflettori, passeggiando tra i cittadini e partecipando alle celebrazioni di questa ricorrenza popolare. Un'occasione per osservare da vicino le usanze locali nel cuore della città partenopea.

