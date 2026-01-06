Gennaio mese di scioperi | dopo le feste bus treni e aerei a rischio stop Le date da segnare

A gennaio 2026 si prevede una serie di scioperi che coinvolgeranno bus, treni e aerei, con possibili interruzioni dei servizi di trasporto. Dopo le festività, è consigliabile verificare le eventuali variazioni degli orari e pianificare gli spostamenti con anticipo. Le date delle mobilitazioni sindacali sono importanti da conoscere per evitare disagi e organizzare al meglio i propri viaggi nel primo mese dell'anno.

Gennaio 2026 sarà segnato da diverse mobilitazioni sindacali che porteranno a stop parziali dei servizi. Protagonisti saranno, ancora una volta, i trasporti. Le giornate di sciopero previste sono una decina, tra locali e nazionali.Il primo sciopero dell'anno, giovedì 8 gennaio 2026Si inizia "in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Gennaio 2026 mese di scioperi: bus, treni e aerei a rischio. Le date da segnare Leggi anche: Gennaio mese di scioperi: dopo le feste bus, trasporti a rischio stop. Occhio a queste date Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Scioperi, manifestazioni e proteste in programma a gennaio: calendario e date; Gennaio mese di scioperi: dopo le feste bus, treni e aerei a rischio stop. Le date da segnare; Sciopero dei mezzi Atm a Milano: metro, bus e tram a rischio. Gli orari; Dopo le festività al via la prima tornata di scioperi 2026. Aerei, bus, tram e treni: undici giorni di proteste. Gennaio mese di scioperi: dopo le feste bus, treni e aerei a rischio stop. Le date da segnare - Si parte giovedì 8 gennaio con la protesta dei lavoratori Tpl in varie località; il 9 e 10 giornate nere a livello nazionale per chi vola e viaggia in treno ... today.it

Scioperi trasporti, dopo le festività al via la prima tornata di proteste: dove e quando - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scioperi trasporti, dopo le festività al via la prima tornata di proteste: dove e quando ... tg24.sky.it

Scioperi dei trasporti: a gennaio 2026 ne sono previsti 24/ Il calendario tra mezzi pubblici, treni e aerei - Scioperi dei trasporti, si apre un gennaio nero: decine le agitazioni proclamate da Nord a Sud tra mezzi pubblici, treni e aerei ... ilsussidiario.net

Le previsioni per il mese di gennaio di Simon and the Stars - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.