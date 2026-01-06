Gennaio mese di scioperi | dopo le feste bus treni e aerei a rischio stop Le date da segnare
A gennaio 2026 si prevedono diverse proteste sindacali che potrebbero causare interruzioni nei servizi di trasporto pubblico, tra bus, treni e voli. È importante conoscere le date degli scioperi per pianificare al meglio i propri spostamenti e ridurre eventuali disagi. Restare aggiornati sulle eventuali variazioni è fondamentale per affrontare con serenità il mese di gennaio.
Gennaio 2026 sarà segnato da diverse mobilitazioni sindacali che porteranno a stop parziali dei servizi. Protagonisti saranno, ancora una volta, i trasporti. Le giornate di sciopero previste sono una decina, tra locali e nazionali.Il primo sciopero dell'anno, giovedì 8 gennaio 2026Si inizia "in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
