Gennaio mese di scioperi | dopo le feste bus trasporti a rischio stop Occhio a queste date

A gennaio, diverse organizzazioni sindacali hanno programmato scioperi che potrebbero influire sui servizi di trasporto pubblico. È importante essere informati sulle date delle fermate per pianificare eventuali spostamenti. Si consiglia di consultare i calendari ufficiali e aggiornarsi costantemente, per evitare disagi durante questo periodo di mobilitazioni.

Questo mese sarà segnato da diverse mobilitazioni sindacali che porteranno a stop parziali dei servizi. Protagonisti saranno, ancora una volta, i trasporti. Le giornate di sciopero previste sono una decina, tra locali e nazionali.Il primo sciopero dell'anno, dopodomani

Sciopero del 9 gennaio, aerei e treni fermi per 24 ore: gli orari garantiti - Venerdì nero per trasporti e scuola: scioperi nel settore aereo, ferroviario, trasporto locale e negli istituti scolastici in tutta Italia ... quifinanza.it

Scioperi trasporti, dopo le festività al via la prima tornata di proteste: dove e quando - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scioperi trasporti, dopo le festività al via la prima tornata di proteste: dove e quando ... tg24.sky.it

