Gennaio 2026 mese di scioperi | dopo le feste bus treni e aerei a rischio stop Queste le date da segnare

A gennaio 2026 sono previste diverse mobilitazioni sindacali che potrebbero causare interruzioni nei servizi di bus, treni e aerei. È importante conoscere le date degli scioperi per pianificare al meglio i propri spostamenti durante il mese. Di seguito, le informazioni utili per essere aggiornati sulle eventuali situazioni di disagio.

Gennaio 2026 sarà segnato da diverse mobilitazioni sindacali che porteranno a stop parziali dei servizi. Protagonisti saranno, ancora una volta, i trasporti. Le giornate di sciopero previste sono una decina, tra locali e nazionali.Il primo sciopero dell'anno, giovedì 8 gennaio 2026Si inizia "in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Gennaio 2026 mese di scioperi: dopo le feste bus, treni e aerei a rischio stop. Queste le date da segnare Leggi anche: Gennaio 2026 mese di scioperi: dopo le feste bus, treni e aerei a rischio stop. Le date da segnare Leggi anche: Gennaio mese di scioperi: dopo le feste, bus, treni e aerei a rischio stop. Le date da segnare La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Scioperi dei trasporti a gennaio 2026: il calendario completo; Scioperi, manifestazioni e proteste in programma a gennaio: calendario e date; Scioperi gennaio 2026, aerei e treni: 9 e 10 le giornate nere; Sciopero dei mezzi Atm a Milano: metro, bus e tram a rischio. Gli orari. Gennaio mese di scioperi: dopo le feste bus, treni e aerei a rischio stop. Le date da segnare - Si parte giovedì 8 gennaio con la protesta dei lavoratori Tpl in varie località; il 9 e 10 giornate nere a livello nazionale per chi vola e viaggia in treno ... today.it

Scioperi gennaio 2026, 13 giorni di agitazioni: il calendario completo - A gennaio 2026 sono previsti 13 giorni di scioperi tra aerei, treni e trasporto pubblico locale. quifinanza.it

Tutti gli scioperi di gennaio 2026. Stop a trasporto locale, bus, treni, aerei, taxi e scuola - 11 scioperi previsti questo mese e tantissimi disagi per chi viaggia in bus, metro, treno, aereo e taxi. msn.com

Le previsioni per il mese di gennaio di Simon and the Stars - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.