Gen Z ‘soft life’ | fuga dalla realtà o ridefinizione delle aspettative?

La Generazione Z si distingue per un atteggiamento che privilegia il benessere e la qualità della vita, spesso opponendosi alla cultura della produttività sfrenata. Questa tendenza, nota come ‘soft life’, rappresenta una riflessione sulla relazione tra lavoro, successo e equilibrio personale. In questo articolo, analizziamo se si tratta di una semplice fuga dalla realtà o di una nuova modalità di definire le proprie aspettative e valori.

Tra il rifiuto della cultura della produttività frenetica e la ricerca di un maggiore benessere, la Generazione Z cerca di ridefinire il rapporto con il lavoro, il successo e la vita di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

