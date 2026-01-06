Gazzetta dello Sport | Neres l’Inter sul filo

L’interesse dell’Inter per Neres continua a essere al centro delle cronache di mercato. Sebbene si tratti di una trattativa ancora in evoluzione, è evidente che nulla è ancora definito. In un contesto di incertezza generale, questa possibile operazione rappresenta una delle poche certezze, anche se soggetta a variabili e riflessioni. La situazione rimane in sospeso, con l’attenzione rivolta ai prossimi sviluppi.

"> Almeno una certezza, ora, c’è: non esistono certezze assolute. Ma a Castel Volturno, leggendo l’esito degli esami, il sorriso è arrivato lo stesso. La diagnosi parla chiaro: «trauma distorsivo alla caviglia sinistra». Nulla di più, nulla di meno. E questo, per il Napoli, è già una buona notizia. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, David Neres è ammaccato, ma solo quanto basta per lasciare aperto uno spiraglio concreto in vista della supersfida di San Siro contro l’Inter. Le prognosi, in casi del genere, sono elastiche: dai sette ai quindici giorni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

