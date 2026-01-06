Galà dello sport big in vetrina Tanti ospiti al Castello di Poppi Riconoscimenti a Lisi e Caleri

Il Galà dello Sport si svolge al Castello di Poppi, dove vengono premiati atleti e società sportive per i risultati del 2025 e l’organizzazione di eventi che hanno promosso il turismo sportivo. L’evento, con numerosi ospiti, rappresenta un momento di riconoscimento e valorizzazione del settore sportivo locale, contribuendo alla crescita e alla visibilità del territorio. Un’occasione per celebrare l’impegno e il successo delle realtà sportive del paese dei Guidi.

di Sonia Fardelli Il paese dei Guidi festeggia e premia i suoi atleti migliori e le società sportive che nel 2025 hanno ottenuto importanti risultati, ma anche hanno organizzato eventi che hanno portato a tante persone, facendo così decollare il turismo sportivo. Con il Galà dello Sport, che si terrà domenica alle ore 15 nel Salone delle Feste del castello, saranno assegnati riconoscimenti a 8 atleti, 3 squadre e 7 società. Saranno poi assegnati due riconoscimenti speciali. Dopo i saluti del sindaco Federico Lorenzoni, dell’assesore Maurizio Maggi e del consigliere provinciale Lorenzo Basagni, ci sarà una chiacchierata con l’ex pallavolista Federica Lisi Bovolenta, moglie del campione di pallavolo scomparso prematuramente sul campo di gioco e al tedoforo delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina Federico Caleri (nella foto) che donerà la divisa al Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Galà dello sport, big in vetrina. Tanti ospiti al Castello di Poppi. Riconoscimenti a Lisi e Caleri Leggi anche: Galà dello sport 2026 al Castello di Poppi Leggi anche: Federico Caleri tedoforo di Poppi, la divisa sarà donata alla comunità e esposta nella casa comunale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Un momento di grande emozione e orgoglio per la nostra città. L’arrivo della Fiamma Olimpica rappresenta una vetrina eccezionale e un richiamo forte ai valori dello sport: responsabilità, impegno, sacrificio, lealtà e rispetto. Come ha ricordato anche il Presid - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.