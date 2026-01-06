Gabigol ritorno shock al Santos per l’ex Inter! Minacce ultras alla presentazione | O segni o…

Gabigol torna al Santos, la sua ex squadra, suscitando grande attenzione. Alla presentazione dell’attaccante brasiliano, alcuni ultras hanno rivolto minacce, chiedendo che dimostri il suo valore in campo. Questa vicenda evidenzia le tensioni tra giocatore e tifoseria e il forte attaccamento alla maglia. Un ritorno che, oltre alle aspettative sportive, porta con sé anche questioni di carattere emotivo e di rapporto con i sostenitori.

Gabigol, ritorno shock al Santos per l’ex Inter! Minacce ultras alla presentazione dell’attaccante brasiliano: «O segni o.». Ecco cos’è successo Il ritorno a casa di Gabriel Barbosa, meglio noto al grande pubblico internazionale come Gabigol, si è tinto immediatamente di giallo e altissima tensione. Quella che doveva essere la celebrazione del figliol prodigo al Santos, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gabigol, ritorno shock al Santos per l’ex Inter! Minacce ultras alla presentazione: «O segni o…» Leggi anche: Gabigol interrotto dagli ultras durante la presentazione al Santos: “Qui nessuno ti voleva” Leggi anche: Ex Inter, Gabigol torna al Santos e piomba in un incubo: minacce pesanti dei “tifosi” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Gabigol torna a casa: l\'ex Inter riabbraccia il Santos in prestito, la durata dell\'accordo. Gabigol, l'ex giocatore dell'Inter minacciato dai tifosi del Santos: ecco cosa è successo - Gabriel Barbosa, detto "Gabigol", è tornato al Santos, club con il quale ha vinto due scudetti paulisti, riuscendo a segnare numerosi gol. msn.com

Santos, la presentazione dell'ex Inter Gabigol è surreale: gli ultras locali lo minacciano davanti a tutti - L'attaccante brasiliano fa ritorno, in coppia con Neymar, nella squadra della sua giovinezza ... msn.com

Flop Inter pagato 30 milioni, gli ultras irrompono in conferenza: "Sei in debito con noi" - Il ritorno a casa dell'ex nerazzurro non è stato gradito dai tifosi: clamoroso quanto accaduto durante la presentazione ... tuttosport.com

SANTOS - Il ritorno di Gabigol e il messaggio della tifoseria: "Ora vogliamo i gol" ift.tt/3J9YdEh x.com

Noi ci stiamo mettendo la faccia per te, hai capito C’è un sacco di gente che non ti vuole". Così uno degli ultras del Santos si è rivolto a Gabigol durante la conferenza stampa di presentazione, lasciando ben poco spazio ai fraintendimenti. Gabigol, appena ar - facebook.com facebook

