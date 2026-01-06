Furto in valle scoperto con 40 chili di pesce

Nelle recenti operazioni nelle aree vallive, i carabinieri forestali hanno individuato un individuo intento a prelevare circa 40 chili di specie ittiche dalle acque di un consorzio locale. L’intervento ha consentito di interrompere un episodio di furto, evidenziando l’importanza delle attività di tutela ambientale e delle risorse ittiche della zona.

Furti nelle valli, l'intervento dei carabinieri forestali permette di sorprendere il responsabile mentre prelevava circa 40 kg di specie ittiche dalle acque del consorzio. L'intervento da parte dei militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Comacchio è giunto al termine di una mirata azione di contrasto messa in campo dopo gli ultimi eventi predatori verificatisi lo scorso mese di dicembre. La prolungata osservazione della zona interessata, condotta mediante gli apparati di videosorveglianza nella disponibilità delle forze dell'ordine, ha infatti consentito di focalizzare l'attenzione sul passaggio ricorrente di alcuni veicoli in determinate fasce orarie, con conseguente concentrazione dei servizi di controllo.

