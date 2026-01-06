Furto a Bussoleno | torna a casa dopo la festa di Capodanno e trova un ladro in camera da letto arrestato

A Bussoleno, in Val Susa, un residente ha scoperto un ladro nella propria camera da letto al rientro da una festa di Capodanno. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha portato all’arresto del sospettato, contribuendo a rafforzare la sicurezza nel piccolo paese. L’episodio evidenzia l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per prevenire e contrastare i reati sul territorio.

A Bussoleno, paese di meno di 6.000 abitanti in Val Susa, nei giorni scorsi i carabinieri hanno arrestato un ladro che ha svaligiato un appartamento. È stato colto in flagrante quando il proprietario dell’alloggio, rientrato a casa dopo i festeggiamenti di Capodanno, lo ha trovato in camera da. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Furto a Bussoleno: torna a casa dopo il party di Capodanno e trova un ladro in camera da letto, arrestato Leggi anche: Torna a casa e trova i ladri in camera da letto: arrestati due banditi dell’Est Europa Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Furto a Bussoleno: torna a casa dopo il party di Capodanno e trova un ladro in camera da letto, arrestato; Furto a Bussoleno | torna a casa dopo il party di Capodanno e trova un ladro in camera da letto arrestato. Furto a Bussoleno: torna a casa dopo il party di Capodanno e trova un ladro in camera da letto, arrestato - 000 abitanti in Val Susa, nei giorni scorsi i carabinieri hanno arrestato un ladro che ha svaligiato un appartamento. torinotoday.it

Bloccato in casa mentre rovista in camera da letto: arrestato ladro a Bussoleno - È stato sorpreso all’interno di un’abitazione, nel cuore della Val di Susa, mentre stava rovistando nella camera da letto. giornalelavoce.it

Bussoleno, rientra dopo i festeggiamenti Capodanno e trova un ladro in casa - Aveva fatto rientro a casa dopo i festeggiamenti di Capodanno, il proprietario di un appartamento a Bussoleno, ma avvicinandosi alla porta dell’abitazione, si era accorto del vetro di una finestra ... torinoggi.it

Una coppia di etnia sinti, Fonzi Di Colombi, 40 anni, di Cadoneghe (Padova) e Jessica Huier, 40 anni, di Monza (ma da tempo operativa nel Nord-Est e nel padovano), è finita agli arresti domiciliari. A tradirli è stata una traccia di dna lasciata durante un furto in - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.