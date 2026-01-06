Fulham-Chelsea mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Il match Fulham-Chelsea si svolgerà mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 20:30. In questa occasione, si analizzeranno le formazioni, le quote e i pronostici del confronto. Dopo il pareggio all’Etihad e il cambio di allenatore, con l’ingresso di Liam Rosenior, il Chelsea cerca continuità sotto la nuova guida tecnica. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, in un contesto di transizione e di ricerca di risultati.

Il Chelsea ha dato il via al post Maresca pareggiando per 1-1 all'Etihad grazie a un gol di Enzo Fernandez nei minuti di recupero e ora si appresta a dare il benvenuto al nuovo allenatore Liam Rosenior dopo il breve interregno gestito da Calum McFarlane. La scelta dunque è caduta non solo su un tecnico. Chelsea-Fulham, le formazioni ufficiali: Palmer e Jackson dentro, Casadei in panchina - In attesa dei minuti finali dell'anticipo dell'apertura dedicata al 18esimo turno di Premier League con Manchester City. L'allenatore dello Strasburgo Liam Rosenior domani sarà a colloquio con alcuni membri della dirigenza del Chelsea. Rosenior rimane il principale candidato per la panchina dei blues ed un eventuale ingaggio potrebbe avvenire prima di Chelsea-Fulham.

