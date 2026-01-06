Fulham-Chelsea mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici I Blues hanno scelto Liam Rosenior

Il match Fulham-Chelsea si svolgerà mercoledì 7 gennaio 2026 alle 20:30. In questa occasione, si analizzeranno le formazioni, le quote e i pronostici, considerando l’arrivo di Liam Rosenior come nuovo allenatore dei Blues, dopo il breve periodo di gestione di Calum McFarlane. Il pareggio contro l’Manchester City ha segnato il primo risultato sotto la guida temporanea, segnando l’inizio di una nuova fase per il Chelsea.

Il Chelsea ha dato il via al post Maresca pareggiando per 1-1 all’Etihad grazie a un gol di Enzo Fernandez nei minuti di recupero e ora si appresta a dare il benvenuto al nuovo allenatore Liam Rosenior dopo il breve interregno gestito da Calum McFarlane. La scelta dunque è caduta non solo su un tecnico . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

