Fugge e sperona le macchine dei carabinieri

Un uomo di 28 anni di Comacchio è stato arrestato sabato sera dopo un inseguimento che ha coinvolto Ferrara, Ravenna e Bologna. A bordo del furgone del padre, ha tentato di sfuggire ai controlli dei carabinieri, speronando alcune vetture durante la fuga. L’episodio si è concluso con l’arresto dell’uomo, che ora è a disposizione delle autorità.

Un uomo di 28 anni della zona di Comacchio è stato arrestato sabato sera dopo un inseguimento che si è sviluppato attraverso tre province – Ferrara, Ravenna e Bologna – a bordo del furgone del padre, nel tentativo di sfuggire ai controlli dei carabinieri. L'inseguimento è iniziato a Lido di Volano, dove i militari della compagnia di Comacchio erano intervenuti in un bar per la segnalazione di un uomo in stato di agitazione. Alla vista della pattuglia, il 28enne si è dato alla fuga a bordo di un furgone bianco. Durante la corsa ha speronato sulla statale Romea una pattuglia della guardia di finanza di Comacchio.

