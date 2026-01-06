Fugge da una comunità e si nasconde sotto un lavello in cucina arrestato un giovane

Un giovane, scomparso da dicembre dopo aver evitato il rientro in una comunità di recupero, è stato arrestato dopo essersi nascosto sotto un lavello in cucina. Da Capodanno non si avevano sue notizie, fino al ritrovamento che ha concluso un periodo di latitanza. L’intera vicenda evidenzia le difficoltà legate alla gestione delle persone in affidamento e alla loro sorveglianza.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.