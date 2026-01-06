Fugge da una comunità e si nasconde sotto un lavello in cucina arrestato un giovane
Un giovane, scomparso da dicembre dopo aver evitato il rientro in una comunità di recupero, è stato arrestato dopo essersi nascosto sotto un lavello in cucina. Da Capodanno non si avevano sue notizie, fino al ritrovamento che ha concluso un periodo di latitanza. L’intera vicenda evidenzia le difficoltà legate alla gestione delle persone in affidamento e alla loro sorveglianza.
Di lui non si avevano notizie da Capodanno, dopo la sua evasione dagli arresti domiciliari che stava scontando in una comunità. La sua fuga, però, non è durata a lungo si è conclusa nei giorni scorsi nonostante il suo tentativo disperato di nascondersi sotto un lavandino.La polizia ha arrestato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
