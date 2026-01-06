Fuga di monossido intossicata bambina di nove mesi

Lunedì 5 gennaio, in via Furlanetto a Sacile, una famiglia ha vissuto momenti di preoccupazione a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. La bambina di nove mesi è stata soccorsa e trasportata in ospedale per accertamenti. L’episodio mette in evidenza l’importanza di controlli regolari sugli impianti e di adottare misure di sicurezza per prevenire rischi di avvelenamento da monossido di carbonio.

Attimi di paura nella serata di lunedì 5 gennaio in via Furlanetto, a Sacile, dove una famiglia con una bambina di 9 mesi è rimasta coinvolta in un episodio di intossicazione da monossido di carbonio (CO). L’allarme è scattato intorno alle 21, quando i genitori della piccola, notando un. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Fuga di monossido, intossicata bambina di nove mesi Leggi anche: Castelfiorentino, fuga di monossido in parrocchia: nove intossicati durante l’incontro con i genitori Leggi anche: “Tua mamma è una pazza”: Mengoni interrompe il concerto e corre da una bambina di nove mesi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Paura per il monossido. Intossicati genitori e figli; Bimbo morto per monossido a Brescia, indagato lo zio; A dicembre l’ennesimo dramma. Un’intera famiglia in ospedale; Famiglia intossicata dal monossido di carbonio, bimbi in camera iperbarica a Firenze. La stufa va in tilt, bimbo di 3 anni muore intossicato dal monossido di carbonio - Per il piccolo non c'è stato nulla da fare: coinvolti anche la madre di 30 anni e l'altro figlio di 5. today.it

Famiglia intossicata dal monossido a Carmignano, due bambini in camera iperbarica - Genitori dimessi, due bambini trasferiti al Meyer di Firenze per camera iperbarica. gonews.it

Fuga di monossido in casa: bimbo di 3 anni muore intossicato - L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di mercoledì 31 dicembre, quando sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. bresciatoday.it

RDT NEWS - Notizie Locali FVG Fuga di monossido, evacuata una palazzina nel Goriziano Intervento dei vigili del fuoco, 6 persone in ospedale per accertamenti - facebook.com facebook

Fuga di monossido, evacuata una palazzina nel Goriziano. Intervento dei vigili del fuoco, 6 persone in ospedale per accertamenti #ANSA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.