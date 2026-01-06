Fuga di gas alla festa di compleanno | 5 bambini in ospedale

Durante una festa di compleanno ad Ancona, cinque bambini sono stati ricoverati in ospedale a causa di una fuga di gas. Almeno 15 delle 27 persone presenti hanno manifestato sintomi come nausea, mal di testa e irritazione alla gola. L’incidente si è verificato nel pomeriggio del 6 gennaio 2026, attualmente sotto indagine.

Ancona, 6 gennaio 2026 – Nausea, mal di testa, fastidio alla gola. Almeno 15 delle 27 persone presenti hanno lamentato questi sintomi ieri pomeriggio. Si trovavano a festeggiare l’Epifania e il compleanno di un bambino, madri e padri con i loro figlioletti dai pochi mesi fino ai dieci anni di età. Era un principio di intossicazione da monossido di carbonio. La festa di compleanno diventa una trappola. Si trovavano a trascorrere l’Epifania alla bocciofila di Casenuove di Osimo, il Palasangria, festeggiando il compleanno di un bambino. È successo tutto nel giro di poco in quell'impianto parrocchiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

