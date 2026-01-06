Dina Cappellini, nata ad Agliana, è deceduta all’età di 103 anni. Riconosciuta come la prima operaia della città, ha rappresentato un esempio di dedizione e resilienza. La sua lunga vita ha lasciato un’impronta significativa nella comunità, portando con sé ricordi di affetto e rispetto. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante, ma anche l’occasione per ricordare il valore della testimonianza di una vita lunga e ricca di significato.

Agliana (Pistoia), 6 gennaio 2026 – Si è spenta a 103 anni la super nonna aglianese Dina Cappellini, lasciando nei suoi cari un grande vuoto, ma anche tanta gratitudine per l’immenso amore e la sua presenza gioiosa e rassicurante. Era nata il 2 aprile 1922 e aveva una salute eccezionale: il suo primo e unico ricovero in ospedale è stato pochi giorni fa, a dicembre, prima di Natale, a causa di un malore. Era stata dimessa e aveva trascorso in famiglia le festività, ma una nuova ricaduta, il 4 gennaio, ha posto fine alla sua lunga vita, nella sua casa, circondata dall’amore e dalle infinite premure dei suoi cari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fu la prima operaia di Agliana, Dina Cappellini muore a 103 anni

