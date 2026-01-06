Frattesi KO per il Parma | nuovo infortunio per il centrocampista

Davide Frattesi si infortuna e salta la trasferta di Parma con l’Inter. Il centrocampista nerazzurro rimane fuori causa, costringendo la squadra a riorganizzare il reparto a centrocampo. La sua assenza rappresenta una sfida in più per Cristian Chivu, che dovrà gestire al meglio le risorse disponibili in vista della partita. L'infortunio di Frattesi si aggiunge alle recenti difficoltà della squadra, influendo sulla composizione della formazione.

Frattesi. Brutte notizie per l’ Inter alla vigilia della trasferta di Parma. Davide Frattesi non prenderà parte alla spedizione nerazzurra per la sfida del Tardini, costringendo Cristian Chivu a lavoro extra per cercare di non sovraccaricare alcuni interpreti nel mezzo. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il centrocampista ha accusato un leggero affaticamento all’adduttore, problema che ha spinto lo staff medico a optare per la prudenza. Nulla di particolarmente preoccupante, ma quanto basta per escluderlo dalla gara contro i ducali ed evitare rischi inutili in questa fase intensa del calendario. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

