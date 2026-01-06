Francesco Totti e Noemi Bocchi la vacanza da sogno per scacciare la crisi

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno deciso di trascorrere alcune settimane di ferie insieme, visitando Dubai e la Malesia. La loro vacanza rappresenta un momento di relax e svago, lontano da impegni e tensioni quotidiane. Un’occasione per condividere momenti di tranquillità e rafforzare il loro legame, dimostrando stabilità e serenità nella loro relazione.

Altro che crisi! La relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi sembra procedere a gonfie vele: la coppia è infatti volata a Dubai per celebrare il Capodanno, e sta attualmente trascorrendo qualche giorno di relax in Malesia. Insomma, rumor e pettegolezzi non sembrano aver minimanete scalfito la serenità tra l'ex calciatore e la sua fidanzata. Le vacanze da sogno di Totti e Noemi Bocchi. I guai legali con Ilary Blasi e i presunti messaggi a Francesca Tocca sono solo un lontano ricordo per Francesco Totti e Noemi Bocchi. La coppia si è infatti concessa un viaggio da sogno in Oriente per iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi.

Totti risponde alle voci sui messaggi a Francesca Tocca: il ‘gesto’ per Noemi Bocchi - Dopo le voci su presunti messaggi a Francesca Tocca, Totti e Noemi Bocchi si mostrano uniti in una vacanza di Capodanno tra lusso e relax. donnaglamour.it

Francesco Totti e Noemi Bocchi, fuga d’amore in Malesia: il viaggio da sogno (che mette a tacere le polemiche) - L'ex calciatore e la compagna sono volati nel paese asiatico dopo il capodanno a Dubai. libero.it

