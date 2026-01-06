Francesco Restifo il 30enne brianzolo morto il giorno di Capodanno

Il 30enne Francesco Restifo, residente a Bernareggio, è deceduto il giorno di Capodanno, suscitando grande dolore nella comunità del Vimercatese. La scomparsa di Restifo rappresenta una perdita significativa per la famiglia e i cittadini, lasciando un vuoto difficile da colmare. La notizia ha portato attenzione sulla tragedia che ha colpito la piccola realtà locale, sottolineando l’importanza di un ricordo rispettoso e sobrio.

Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità di Bernareggio: il giorno di Capodanno è morto Fabio Restifo, 30 anni, residente nel comune del Vimercatese.La vacanzaIl giovane si trovava in Liguria, a Vesima, frazione del comune di Genova. Si era regalato qualche giorno di relax nella sua amata. L'Amministrazione Comunale esprime profondo cordoglio e sentimenti di vicinanza alla famiglie Santoro e Gianguzzo per la perdita del proprio caro Antonino Francesco. Possa la sua anima trovare conforto tra le braccia misericordiose del Padre.

