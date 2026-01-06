Francesca Crimi di Ore 14 aggredita a Crans-Montana con l’acqua gelida e una temperatura di -10 gradi Atto vigliacco | tuona Milo infante L’azienda | Inaccettabili atti di intimidazione Ferma condanna

Francesca Crimi di “Ore 14” è stata vittima di un’aggressione a Crans-Montana, in Svizzera, dove è stata colpita con acqua gelida a -10°C. L'episodio, definito “atto vigliacco” da Milo Infante, rappresenta un grave atto di intimidazione che si aggiunge a quello subito dal giornalista Domenico Marocchi e dalla sua troupe. La condanna da parte delle aziende e delle istituzioni è unanime, sottolineando l’inaccettabilità di simili

Oltre al giornalista Domenico Marocchi con la sua troupe di “Uno Mattina News” e il collega Alessandro Politi di “Storie Italiane”, anche Francesca Crimi di “Ore 14” è stata aggredita a Crans-Montana, in Svizzera. Tutta l’informazione infatti è schierata per raccontare il devastante incendio che è divampato nella notte di Capodanno all’interno del bar Le Costellation, provocando una terribile tragedia con un bilancio drammatico. Le persone decedute sono 22 cittadini svizzeri, 8 francesi, 6 italiani. I feriti in tutto sono 116, già identificati. Le indagini sono in corso per determinare le cause del rogo che ha sconvolto la tranquilla località turistica durante i festeggiamenti di fine anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

