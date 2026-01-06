Francavilla-Molfetta si ferma per impraticabilità del campo poi la ripresa

La partita tra Francavilla e Molfetta è stata sospesa a causa dell’impraticabilità del campo, ma successivamente ripresa. Nel campionato di Serie C Interregionale, Basket Francavilla ha concluso il girone d’andata con una vittoria contro Clean Up Molfetta (79-70), dimostrando solidità e determinazione.

La Clean Up Molfetta, reduce da due sconfitte consecutive, cerca la prima vittoria dell'anno solare, domenica sera a Carovigno, sul rettangolo del Basket Francavilla, nel... Leggi l'articolo - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.