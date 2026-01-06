Francavilla-Molfetta si ferma per impraticabilità del campo poi la ripresa
La partita tra Francavilla e Molfetta è stata sospesa a causa dell’impraticabilità del campo, ma successivamente ripresa. Nel campionato di Serie C Interregionale, Basket Francavilla ha concluso il girone d’andata con una vittoria contro Clean Up Molfetta (79-70), dimostrando solidità e determinazione.
CAROVIGNOFRANCAVILLA FONTANA - Basket Francavilla inizia l'anno con la vittoria contro Clean Up Molfetta (79-70), nell'ultimo turno del girone d'andata del campionato di Serie C Interregionale. Il match, però, va in scena per soli 4'47'' al “Fernando Prima” di Carovigno, prima di essere. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Francavilla-Pallacanestro Molfetta si ferma per impraticabilità del campo, poi la ripresa a 25 chilometri di distanza - Primi 5’ a Carovigno, poi il trasferimento forzato a Francavilla Fontana. molfettaviva.it
La Clean Up Molfetta, reduce da due sconfitte consecutive, cerca la prima vittoria dell'anno solare, domenica sera a Carovigno, sul rettangolo del Basket Francavilla, nel... Leggi l'articolo - facebook.com facebook
