Fra Comunale e Fulgor | la cultura in cantiere

Fra Comunale e Fulgor, il panorama culturale di Bologna si prepara a celebrare importanti anniversari e a consolidare nuovi obiettivi per il 2026. È un momento di riflessione e di progetti, in cui la memoria storica si integra con le sfide future. Questo percorso rappresenta un impegno condiviso per valorizzare e promuovere la cultura locale, con attenzione alle tappe che segnano il patrimonio e l’innovazione della città.

Si comincia con gli anniversari da ricordare perché la memoria è fonte di ispirazione, ma anche coi traguardi da raggiungere, coi nuovi inizi e le nuove attese di eventi speciali, e in questo il 2026 porta con sé delle "deadline" di un certo peso in ogni ambito della cultura bolognese. Il Teatro Comunale verso casa. Il 2026 sarà l'ultimo anno del Teatro Comunale nella sede temporanea in Fiera dove è stato rinominato Comunale Nouveau, perché dal 14 febbraio 2027 si torna nella sede storica di Largo Respighi. Per sottolineare il viaggio del ritorno, la nuova stagione del 2026 si intitola Verso Itaca ed è la prima firmata dalla sovrintendente Elisabetta Riva e dal direttore artistico Pierangelo Conte.

