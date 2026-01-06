FOTO Sorrisi e gioia la Befana arriva al ‘San Pio’ donando leccornie ai bimbi

Questa mattina, la Befana ha visitato il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Pio di Benevento, portando a bambini e famiglie un gesto di allegria e speranza. L’evento, ormai tradizione, ha coinvolto i piccoli ricoverati che hanno ricevuto dolci e sorrisi, contribuendo a rendere più sereno il periodo delle festività. Un momento di condivisione e calore che rinnova il legame tra la comunità e l’ospedale.

Tempo di lettura: 2 minuti Puntuale anche quest'anno, la Befana ha fatto visita questa mattina al reparto di Pediatria dell' Ospedale San Pio di Benevento, regalando sorrisi e momenti di gioia ai bambini ricoverati. Scortata dai Vigili del Fuoco, come da tradizione, la simpatica vecchina si è aggirata tra le corsie e i lettini dell'ospedale distribuendo dolci e leccornie ai piccoli degenti. All'iniziativa hanno preso parte medici, infermieri, dirigenti sanitari e naturalmente i familiari dei bambini ricoverati. Attualmente, come precisato dalla dottoressa Lidia Grappone, direttore della Struttura Complessa di Pediatria, sono sei i piccoli pazienti presenti nel reparto.

