FOTO Max Gazzè fa il pienone alla Notte Bianca di Sarno

Max Gazzè ha concluso con successo la Notte Bianca di Sarno, attirando un pubblico numeroso e appassionato. L’evento ha rappresentato un importante momento di aggregazione e vitalità per la comunità, contribuendo anche a rafforzare il tessuto economico locale. La serata, ricca di musica e atmosfera, ha confermato il ruolo delle iniziative culturali come elemento di crescita e coesione per la città.

La Notte Bianca a Sarno tra migliaia di presenze e un ulteriore slancio al tessuto economico. Strade e piazze con musica, coreografie, artisti di strada, food, shopping e Max Gazzè un concerto: la miscela del successo. Il sindaco Francesco Squillante: "Un evento frutto di seria programmazione e concreta visione; un investimento che si è tradotto subito in numeri importanti e risultati in termini di visibilità e risposta al tessuto commerciale". L'evento ha trasformato il centro cittadino dalle ore 18:30 e fino a tarda notte in un unico spazio di spettacolo e partecipazione.

