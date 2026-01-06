Forte interesse del Benfica per Lucca | il Napoli studia la cessione

Il Benfica mostra interesse per Lorenzo Lucca, il cui futuro potrebbe essere lontano dal Napoli. Secondo fonti recenti, l’attaccante azzurro sarebbe vicino a trasferirsi in Portogallo, con una possibile operazione già in programma per il mercato di gennaio. La situazione è in fase di valutazione, mentre il club napoletano studia le eventuali alternative e le implicazioni di questa possibile cessione.

Il futuro di Lorenzo Lucca sembra ormai lontano da Napoli e sempre più vicino al Portogallo. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, l'attaccante azzurro sarebbe a un passo dal trasferimento al Benfica, con l'operazione che potrebbe concretizzarsi già nella finestra di mercato di gennaio. Nelle ultime ore si è registrata un'accelerazione significativa.

CDS - Napoli, forte interesse del Benfica per Lucca, l'attaccante piace molto a Mourinho - Il Corriere dello Sport conferma il forte interesse del Benfica per Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli, molto gradito dal tecnico dei lusitani José Mourinho. napolimagazine.com

Mourinho vuole Lucca e il Benfica cerca di accontentarlo: cifre e dettagli - Forte interesse del Benfica per Lorenzo Lucca, profilo che piace molto al club portoghese – attualmente terzo in campionato – e in particolare a José Mourinho. tuttonapoli.net

