Formazioni ufficiali Sassuolo Juve | le scelte dei due allenatori per la sfida di questa sera al Mapei Stadium

Ecco le formazioni ufficiali di Sassuolo e Juventus per la sfida di questa sera al Mapei Stadium. Luciano Spalletti schiera i bianconeri con il modulo 3-4-2-1, con Koopmeiners impiegato come difensore arretrato. Di seguito, le scelte degli allenatori per la partita, che si preannuncia equilibrata e importante per entrambe le squadre.

Formazioni ufficiali Sassuolo Juve, l'allenatore bianconero Luciano Spalletti opta per il 3-4-2-1 con Koopmeiners arretrato in difesa. La Juve si presenta al Mapei Stadium con diverse sorprese nello schieramento iniziale scelto per affrontare il Sassuolo. Il tecnico Luciano Spalletti ha deciso di varare un modulo 3-4-2-1 molto duttile. Tra i pali confermatissimo Michele Di Gregorio, portiere affidabile, mentre la vera rivelazione riguarda la linea difensiva. Accanto ai titolari Pierre Kalulu, difensore francese, e Gleison Bremer, centrale brasiliano, agirà infatti Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese viene ancora arretrato nel trio arretrato dei bianconeri, una mossa tattica studiata per garantire una costruzione dal basso estremamente pulita e di qualità superiore.

