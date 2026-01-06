Forlì sotto la neve la situazione alle 10,30 | il manto bianco tocca quota 6 centimetri

Alle 10:30, Forlì si presenta ricoperta da circa 6 centimetri di neve, principalmente nel quartiere Coriano. La città si trova in una fase di accumulo, con le strade e gli spazi pubblici avvolti da un manto bianco. La situazione rimane stabile, mentre le autorità monitorano l’evolversi delle condizioni atmosferiche e l’efficienza delle operazioni di gestione del disagio.

Forlì ovattata dalla neve. Sono 6 i centimetri di Bianca caduti in città alle 10,30. Questa la situazione in mattinata nella zona del quartiere Coriano. . 🔗 Leggi su Forlitoday.it

