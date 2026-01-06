Antimo Martino continuerà a guidare l’Unieuro Forlì anche nella prossima partita a Mestre, nonostante un recente calo di risultati. In tre anni, la squadra ha ottenuto il 69% di vittorie, ma attualmente la sua percentuale è scesa al 30%. Le alternative di soluzione non sembrano offrire migliori prospettive, mantenendo la fiducia nella gestione attuale in un momento di difficoltà.

Antimo Martino siederà sulla panchina dell’ Unieuro anche sabato nella trasferta al Taliercio di Mestre. Una fiducia incondizionata fino al termine della stagione? Ovviamente dipenderà anche dalla prestazione della squadra, e solo secondariamente dal risultato. È questo l’esito di un incontro societario, convocato ieri dopo il ko casalingo (nona sconfitta in dieci partite) contro la Juvi Cremona in uno scontro diretto per la salvezza. Al momento non ci sarebbero alternative tali da non far rimpiangere l’allenatore molisano. Domenica al Palafiera c’era Puccio Lapenna che guarda caso è il procuratore sia del tecnico forlivese, sia di Luca Bechi guida di Cremona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, ancora fiducia a Martino. Ma rischia in caso di altra debacle. In tre anni 69% di vittorie, ora 30%. Le alternative non convincono

