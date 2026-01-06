Il Comune di Grottaminarda ha ottenuto oltre 44.000 euro grazie al Fondo Next Generation EU, con un decreto del Dipartimento della Funzione pubblica. Questa iniziativa, risultato dell’Avviso “Risorse in Comune”, mira a sostenere l’innovazione amministrativa e migliorare i servizi offerti ai cittadini. Un passo importante per rafforzare l’efficienza e la trasparenza dell’ente locale.

Decreto di Finanziamento per il Comune di Grottaminarda da parte del Dipartimento della Funzione pubblica a seguito dell'Avviso “Risorse in Comune”. 44.920,57 euro finanziati da Next Generation EU per lo "Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Fondi Next Generation EU per Grottaminarda: oltre 44mila euro per l’innovazione amministrativa

Il 2026 si apre nel migliore dei modi. Un finanziamento di 140mila euro attraverso il bando “Risorse in Comune”, nell’ambito dei Fondi Europei Next Generation. Dietro una cifra, però, non c’è mai solo un numero. C’è un lavoro silenzioso e costante, fatto di pro - facebook.com facebook